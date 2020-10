Tunisie : Dix délégations s’ajoutent à la liste des zones à haut risque de propagation du coronavirus

L’observatoire national des maladies nouvelles et émergentes (OMNE) a annoncé aujourd’hui, lundi 12 octobre 2020, que 10 nouvelles délégations se sont ajoutées à la liste des zones à haut risque de propagation du coronavirus.

Une première liste de ces zones avait été diffusée le 9 octobre courant, comptant 6 gouvernorats et 26 délégations auxquels ont été ajoutées, aujourd’hui : Sfax ville, Sfax ouest, Sfax sud, Sakiet Eddaier, Kerkennah et Sakiet Ezzit relevant du gouvernorat de Sfax, ainsi que Dar Chaabane, Korba, Béni Khalled et Hammamet, relevant du gouvernorat de Nabeul.

On notera que selon le protocole sanitaire, les responsables régionaux et locaux devront durcir les mesures dans ces zones, en imposant notamment un couvre-feu, le port du masque en extérieur et autres consignes visant à faire face à la propagation du coronavirus.

Pour rappel, ci-dessous les autres délégations et gouvernorats concernés : Les gouvernorats de Tunis, Ariana, Ben Arous, Manouba, Sousse et Monastir, ainsi que les délégations suivantes :

Nabeul;

Korba;

Soliman;

Zaghouan;

El Jem;

Bizerte nord;

Bizerte sud;

Ras Jebel;

Béja nord;

Béja sud;

Jendouba nord;

Jendouba;

Ked Est;

Kef Ouest;

Dahmani;

Kairouan nord;

Kairouan sud;

Sidi Bouzid Est;

Sidi Bouzod Ouest;

Cebbala Ouled Asker;

Gabès sud;

Ghannouch;

Djerba Houmt Ssouk;

Tozeur ville;

Gafsa nord;

Gafsa sud

Y. N.