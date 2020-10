Avis sur eToro, un courtier en ligne tout public

Quel avis se faire à propos d’eToro ? Fondé en 2007 par David Ring, Yoni Assia et Ronen Assia à Tel Aviv, eToro est basé à Chypre. C’est l’un des brokers qui ont connu les meilleures croissances ces dernières années.

Spécialisé dans le trading social, eToro possède plusieurs millions d’utilisateurs sur le globe. On pourrait donc se fier à cette popularité et opter pour cette société sans demander un avis eToro fiable et sans réfléchir. Mais avant de se lancer, il est plutôt recommandé de voir quels sont les avis au sujet d’eToro et comment bien choisir son broker.

D’abord, eToro est la référence en matière de trading social et le trading social est aujourd’hui une pratique qui permet même aux débutants de gagner de l’argent. C’est ce qui a fait le succès d’eToro et les bons avis à son sujet. Sa plateforme en ligne est le lieu où chaque trader peut suivre les opérations des autres, mais aussi copier les plus performantes. Espace d’échanges et de conseils, eToro est l’outil idéal de ceux qui souhaitent apprendre à trader. En suivant les traders qui connaissent le succès sur les marchés financiers, un néophyte a la possibilité de comprendre quelles sont les meilleures pratiques de trading.

Un accès à de nombreux marchés

L’une des caractéristiques d’eToro est le grand éventail de possibilités offertes, en termes de places boursières. L’investisseur débutant a donc la chance de se voir proposer de nombreuses possibilités de placements :

●crypto-monnaies,

●paires de devises,

●matières premières

●fonds cotés en bourse – ETF.

Mais ce n’est pas tout : eToro se distingue aussi par le nombre des outils qu’il met à leur disposition. Chaque type d’investissement possède sa fonctionnalité propre sur eToro, ce qui facilite grandement la vie des traders, même ceux qui n’ont pas encore un avis sûr à propos des opportunités qui leur sont offertes. Après quelques tentatives, les avis sur eToro sont tous les mêmes : chaque fonction est pratique, simple et efficace.

Le courtage facile et rapide avec les CFD

Les contrats de différence – contracts for difference, soit CFD en anglais – offrent la possibilité de se concentrer sur ce pour quoi l’on choisir d’investir : les gains. En effet tout est bien plus simple qu’ailleurs sur eToro. Il ne s’agit plus d’acquérir un titre mais de miser sur l’évolution de sa valeur sur une période donnée. Flexible, le CFD permet d’investir le montant que l’on souhaite. Enfin il permet de parier aussi sur la baisse de la valeur d’un titre, via la position courte.

Les avis sur eToro sont unanimes

Plus qu’un outil digital, eToro est une véritable plateforme sociale de trading, dans laquelle chacun peut librement donner des conseils aux autres, en fonction de ses expériences et de son feeling. Ainsi il suffit au petit nouveau de suivre les directives indiquées par les plus expérimentés, afin de faire rapidement grossir le montant de sa cagnotte. Grâce à ce système de copy trading, le succès d’eToro est incontestable. C’est pourquoi un nombre croissant d’utilisateurs lui donnent des avis positifs.

Avis global eToro : satisfaisant

Reconnu comme l’un des courtiers les plus performants pour ce qui concerne les CFD, eToro fait l’unanimité dans les avis des utilisateurs. Le fait qu’aucune commission ne soit demandée sur les actions à position longue, que le nombre de contributeurs au trading social ne faiblit pas et ne fait même que croître, que les fonctions d’eToro permettent à quelqu’un qui débute de se familiariser avec différentes pratiques de manière simple, tout cela concourt à donner des avis eToro parmi les plus flatteurs. Le plus : pas besoin d’une application, tout se passe directement sur le site d’eToro.