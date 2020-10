L’économie post-pandémie : s’adapter ou disparaître

En Tunisie, comme partout dans le monde, l’économie post-pandémie sera moins mondialisée, plus numérisée et moins égalitaire. Face à la relocalisation de la production, à la généralisation du télétravail et à la pénurie des petits boulots (serveurs, vendeurs…), tout le monde n’est pas logé à la même enseigne. Il s’agit de s’adapter aux nouvelles donnes ou disparaître…

Par Amine Ben Gamra *

Si la pandémie de coronavirus (Covid-19) a frappé de plein fouet le monde entier, le nouvel ordre économique qu’elle impose fera des gagnants et des perdants. Les secteurs gagnants sont les nouvelles technologies, les télécommunications, la distribution en ligne, la santé, la pharmacie et l’agro-alimentaire. Les secteurs perdants sont l’aéronautique, le transport, le tourisme, l’immobilier commercial et la distribution traditionnelle.

Une nouvelle économie pour un monde moins mondialisé

Plus que jamais, les entreprises doivent se concentrer sur les domaines qui sont susceptibles de prospérer dans un monde post-Covid-19. Elles devront rectifier le tir à maintes reprises à mesure que la situation évoluera. Autrement dit, elles devront revoir leurs prévisions, réévaluer leurs scénarios et renforcer leurs capacités de détection et de réponse aux défis à venir.

La situation née de la pandémie de la Covid-19 a accentué des enjeux clés de l’entreprise : travail à distance, gestion des ressources humaines et financières, cybersécurité, plan de continuité d’activité, trésorerie et litiges liés au confinement.

Télétravail, e-commerce et nouvelles niches de croissance

La pandémie a initié une nouvelle vague d’innovation dans le commerce de détail. L’e-commerce acquiert une place centrale pour les entreprises B2B et de vente directe au consommateur. Le secteur du e-commerce a probablement de beaux jours devant lui : il peut en effet s’attendre à l’un des plus gros bonds de croissance depuis longtemps. On assiste donc à une redistribution des parts de marché qui obligera les commerçants à revoir leurs méthodes de marketing et à envisager une stratégie multicanale.

La planète est encore plongée dans la crise pandémique, pour plusieurs semaines ou plusieurs mois encore. Mais la reprise qui s’esquisse déjà dessine un nouvel ordre économique mondial. Il faut avoir la souplesse et la pro-activité nécessaires pour réagir aux changements structurels en cours, au risque de carrément disparaître.

* Expert comptable, commissaire aux comptes, membre de l’Ordre des experts comptable de Tunisie.