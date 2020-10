MPBS annonce une baisse des revenus de 29,7% (9 mois 2020)

Les indicateurs d’activité de la société Manufacture de panneaux bois du sud (MPBS) au 30 septembre 2020 font ressortir des revenus en baisse de 29,7% à 31,8 MDT et un chiffre d’affaires du 3e trimestre en hausse de 26,8% à 14,7 MDT.

Les investissements corporels et incorporels cumulés réalisés jusqu’au 30 septembre 2020 sont de l’ordre de 2,490 MDT, annonce aussi la société.

Acteur majeur dans le domaine de l’industrie de la transformation du bois, MPBS est spécialisée dans la fabrication et l’anoblissement d’une large gamme de panneaux en bois et offre également des prestations d’usinage et de travaux à façon répondant aux standards de qualité les plus exigeants au monde.