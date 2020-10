3e édition de Open Art Week: La bande-dessinée et la mode à l’honneur

La 3e édition de la manifestation artistique tuniso-italienne Open Art Week se déroulera du 19 octobre au 11 décembre 2020 dans un format numérique.

L’Institut culturel italien de Tunis vient d’annoncer que La Semaine internationale de l’art indépendant, connu comme Open Art Week sera de retour avec une édition différente de ses précédentes puisque qu’elle se tiendra sur la toile à cause de la pandémie de la Covid-19, mais sera tout aussi prometteuse.

La 3e édition de cet événement artistique, qui réunit des artistes tunisiens et italiens, sera cette année dédié à l’art de la bande-dessinée, ainsi qu’à la mode, et se déclinera en trois grands projets : La nouvelle frontière (du 19 octobre au 19 novembre), Fashion conversations (du 3 novembre au 1er décembre) et Fashion breaks (du 5 novembre au 3 décembre).

Cette édition, qui verra la participation d’une trentaine d’artistes et de créateurs mondialement reconnus, démarrera avec l’exposition collective de bande-dessinée «La nouvelle frontière» sous la direction artistique de Claudio Ferracci (Italie) et de Abir Guesmi (Tunisie); elle sera suivie par une deuxième exposition vidéo «Fashion breaks», puis d’une série de rencontres en ligne avec la participation de professionnels de la mode ayant collaboré avec les plus grandes marques de couture (Chanel, Prada, Yves Saint Laurent …).

L’Institut culturel italien a également annoncé que l’Open Art Week coïncidera cette année avec la 10e édition de la Semaine de la langue italienne dans le monde qui sera placée sous le thème «L’italien entre la parole et l’image».

