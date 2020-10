Cinéma : La Tunisie sous les feux de la rampe au Festival français Ciné-Med

Trois films représentent la Tunisie à la 42e édition du Festival du cinéma méditerranéen de Montpellier (Ciné-Med) qui a démarré le 16 octobre et qui se poursuit jusqu’au 24 du même mois.

Alors que la vie culturelle est à l’arrêt en Tunisie depuis au moins deux semaines (salles de cinéma fermées, festivals reportés…), nos cinéastes ont heureusement pu présenter leurs dernières créations à l’étranger, dans le cadre de festivals internationaux.

C’est notamment le cas du film «L’homme qui avait vendu sa peau» de la cinéaste tunisienne Kaouther Ben Hania, qui, après avoir été sélectionné et primé à La Mostra de Venise puis à l’Arte Mare de Bastia, a été choisi comme film d’ouverture de la 42e édition du Festival du cinéma méditerranéen de Montpellier (Ciné-Med).

Le cinéma tunisien fera également partie de la sélection officielle des courts-métrages avec «Le bain», tout dernier film de la réalisatrice, actrice et productrice Anissa Daoud.

La Tunisie sera aussi présente au Festival avec le film «Hammamet» du cinéaste italien Gianni Amelio, qui sera projeté en avant-première française, et qui revient sur les six derniers mois de l’homme politique italien Bettino Craxi (1934-2000) qui s’est exilé jusqu’à la fin de ses jours à Hammamet, où il possède une maison, après sa mise en cause dans l’opération «Mains propres».

Fawz Benali