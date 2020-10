Tunisie : 1161 cas confirmés de Covid-19 dans 589 établissements scolaires

Les établissements scolaires en Tunisie ont enregistré 1161 cas confirmés d’infection au coronavirus dans 589 écoles, collèges et lycées répartis sur l’ensemble du pays, ce qui représente 9,63% du total des établissements et ce, depuis la rentrée scolaire, à la mi-septembre, et jusqu’au 14 octobre.

Selon les chiffres publiés samedi 17 octobre 2020 par le ministère de l’Education, il s’agit de 513 élèves, 510 enseignants et 138 personnels éducatifs, ce qui représente 0,046% du total.

Par ailleurs, 3146 cas suspects sont enregistrés dont 2249 élèves, 676 enseignants et 221 personnels éducatifs.

Le directeur général des études, de la planification et des systèmes d’information au ministère de l’Éducation, Bouzid Nsiri, avait déclaré, vendredi, à l’agence TAP, qu’une approche pédagogique individuelle sera adoptée, pour remédier au retard scolaire accusé par les élèves absents de l’école en raison d’une contamination par la Covid-19 ou soupçonnés d’en être infectés, et qui sont obligés d’observer une période d’auto-quarantaine d’une durée d’au moins 15 jours.

La même source a précisé que l’enseignant est en mesure d’appliquer cette approche dans sa classe lors des différentes étapes de l’enseignement de base et secondaire, en réservant le temps qu’il faut pour compléter et rattraper le programme pédagogique que l’élève ou groupe d’élèves obligés d’interrompre la scolarité, avaient manqué d’acquérir.

Par ailleurs, la fédération générale de l’enseignement de base, relevant de l’UGTT, a réitéré vendredi son appel au ministère de l’Education à veiller à l’application stricte du protocole sanitaire anti Covid-19 dans tous les établissements scolaires afin de garantir la sécurité de l’ensemble de la famille éducative menaçant de boycotter les cours si les manquements au protocole sanitaire persistent.

Source : Tap.