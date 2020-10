Internet : L’ATI relance sa stratégie commerciale

L’Agence Tunisie Internet (ATI) a inauguré une agence commerciale au sein de son siège central à Tunis ville et ouvrira deux autres succursales, en 2021, à Sfax et Sousse.

Cet espace, qui s’inscrit dans le cadre du développement de sa stratégie commerciale, va permettre une meilleure communication avec les clients, rendre plus rapide l’accès à ses services et répondre efficacement à leurs demandes et réclamations.

L’ATI est le premier partenaire des entreprises publiques tunisiennes et des municipalités. Elle propose depuis sa création une panoplie de services internet, d’hébergement et des technologies innovantes d’internet, et a pu à ce jour nouer des contrats avec plus de 40 municipalités à travers le pays.

Il est à noter que l’ATI a été créée en 1996 pour gérer les échanges de communication internet entre opérateurs en Tunisie et se penche à la mise en œuvre de la politique de l’Etat dans le domaine de la digitalisation, de la gestion numérique, et dans l’investissement et la fourniture des services technologiques dans les entreprises.

Source : communiqué.