Coronavirus-Tunisie : 1337 contaminations dépistées dans 652 établissements scolaires

Le ministère de l’Éducation a publié dans la soirée de ce mardi 20 octobre 2020, un point sur la situation épidémiologique, révélant une hausse du nombre de contaminations au coronavirus en milieu scolaire en Tunisie.

Ainsi, depuis la rentrée scolaire et jusqu’au 19 octobre 2020, les établissements scolaires ont enregistré 1337 cas positifs répartis, comme suit, dans 652 écoles, collèges et lycées : 588 élèves, 595 enseignants, 114 personnels éducatifs et 40 agents.

Cela représente 0,053% du total, précise le ministère dans son rapport, sachant que 50 établissements supplémentaires ont été touchées ces dernières 48h.

D’autre part, on compte 3514 cas suspects, dont 2471 élèves, 798 enseignants, 175 personnels éducatifs et 70 agents.

Y. N.