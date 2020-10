De graves inquiétudes pèsent sur le devenir de l’audiovisuel en Tunisie

L’auteur, universitaire et journaliste, connu pour sa rigueur et sa probité, lance un appel à la mobilisation contre le projet d’amendement du décret-loi 116 du 2 novembre 2011 relatif à la liberté de la communication audiovisuelle, examiné aujourd’hui, mardi 20 octobre 2020, par l’Assemblée des représentants du peuple (ARP).

Par Larbi Chouikha *

Après le retrait du projet gouvernemental sur l’audiovisuel, l’adoption du projet d’amendement du décret-loi 116 introduit par la «nouvelle Troïka» qui supprime l’autorisation préalable et consacre le laisser-faire laisser-aller dans l’audiovisuel, a des chances d’aboutir. Auquel cas, le pluralisme et la diversité, qui incarnaient les principes de base d’un audiovisuel libre et pluriel, seront complètement happés et dévoyés par les lois du marché et la généralisation de l’opacité financière.

L’intrusion de toutes sortes de lobbies et de groupes affairistes aux ramifications diverses et – multinationales – ouvrira grande la porte à l’avènement de médias aux objectifs et aux intentions nébuleux voire insaisissables.

Le socle sur lequel repose notre identité, notre histoire et notre vivre-ensemble risque de voler en éclat au profit des idéaux et des appartenances qui nous sont totalement étrangers.

Plus grave encore, c’est que la souveraineté nationale mais aussi la configuration actuelle de notre État risquent de s’émousser sous le poids de «forces» supranationales disposant de moyens démesurés.

Nous nous devons – toutes et tous – être aux aguets et nous mobiliser énergiquement contre cet amendement aux conséquences incommensurables.

* Professeur à l’Institut de presse et des sciences de l’information (IPSI) et membre de l’Instance nationale pour la réforme de l’information et la communication (Inric), à l’origine du décret-loi 116 du 2 novembre 2011 régulant le secteur audiovisuel.