Les députées du PDL en sit-in à l’Assemblée pour dénoncer les violences politiques contre les femmes

Les députées du bloc parlementaire du Parti destourien libre (PDL) ont entamé dans la soirée de ce lundi 19 octobre 2020, un sit-in à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), et ce pour dénoncer les violences politiques contre les femmes.

«Le sit-in vise également à dénoncer le silence des partis politiques, des autorités et de la justice face à la recrudescence des agressions perpétrées par des députés dans le but de nous intimider et nous faire taire», précise le PDL, dans un communiqué, en indiquant que d’autres mouvements seront organisées par les autres membres du parti.

Ce sit-in a été organisé peu de temps par une énième agression perpétrée par Seifeddine Makhlouf, chef du bloc Al-Karama, qui s’en est pris à Abir Moussi, présidente du PDL ainsi qu’à Mustapha Ben Ahmed, chef du bloc Tahya Tounes. Un élu de cette coalition islamiste, a même jeté une bouteille d’eau en direction de ses collègues, avant de quitter la salle…

Ce n’est pas la première fois que Seifeddine Makhlouf se permette un tel abus, il avait, le 2 octobre courant, insulté Abir Moussi, en lui adressant des termes vulgaires et misogynes tout en lui reprochant de ne pas respecter les hommes (Sic!), allant jusqu’à lui cracher dessus au sein même du Parlement.

L’Association tunisienne des femmes démocrates (ATFD) avait même publié un communiqué pour condamner cette agression et dénoncer cette série de violences politiques contre les femmes.

