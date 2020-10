JCI Manouba organise le hackathon «Digitize the System»

La Jeune chambre internationale (JCI) de la Manouba, en partenariat avec la municipalité de Denden et Manouba Technopark, organisent le hackathon «Digitize the System» où les participants sont appelés à réaliser une solution informatique visant à digitaliser une partie du processus de travail de la municipalité Denden.

Vous êtes un entrepreneur, un étudiant, un jeune diplômé ou un professionnel? Vous aimez les challenges ? Vous êtes créatif et passionné par le monde du digital et vous désirez faire part du changement et en être l’initiateur?

Dans le cadre de son thème national «la transformation digitale», la JCI Manouba, en collaboration avec Manouba Technopark et la municipalité de Denden vous invitent à participer à ce hackathon où vous serez appelés à développer une solution informatique visant à digitaliser une partie du processus de travail de la municipalité de Denden.

L’événement aura lieu à Manouba Technopark entre le 1er et le 15 novembre 2020, selon le calendrier suivant: clôture des candidatures (vendredi 30 octobre 2020); réunion en ligne avec la municipalité de Denden (dimanche 1er novembre 2020); formation et coaching (weekend du 7-8 novembre 2020); présentation des projets, annonce des 3 premiers gagnants et cérémonie de clôture (15 novembre 2020).

Les projets seront jugés par des experts et des professionnels pour en choisir trois projets lauréats qui auront des prix et un suivi en termes de formation.



Le premier classement bénéficiera d’un programme d’incubation d’un an avec coaching en développement software avec le sponsor Mind Engineering pour la réalisation du projet.

Lien de l’événement.

Lien du formulaire de participation.