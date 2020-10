La Berd renforce son aide aux échanges commerciaux en Tunisie

La Banque européenne pour reconstruction et le développement (Berd) accorde à la Banque de Tunisie une ligne de financement des échanges commerciaux d’un montant supplémentaire de 30 millions de dollars. Cette ligne de financement des échanges soutiendra les exportateurs et importateurs locaux et aidera au maintien des relations commerciales indispensables pendant la pandémie de coronavirus.

La Berd intensifie son appui à l’économie tunisienne en rehaussant de 20 millions de dollars à 50 millions de dollars le plafond appliqué au financement des échanges commerciaux concernant la Banque de Tunisie afin d’aider les exportateurs et importateurs locaux à poursuivre leurs activités commerciales pendant la pandémie de coronavirus.

Cet apport supplémentaire s’inscrit dans le cadre du Programme d’aide aux échanges commerciaux (PAEC) de la Berd, dédié à la promotion du commerce international en provenance et à destination des économies où la Berd investit. Le maintien de la fluidité des échanges pendant la crise actuelle est indispensable à l’économie mondiale. En réponse à une gigantesque demande, la Berd a relevé la limite de son financement des échanges commerciaux à 3 milliards d’euros pour la seule année 2020.

Le renforcement du mécanisme de financement des échanges à l’intention de la Banque de Tunisie aidera à atténuer les perturbations du commerce et des chaînes d’approvisionnement dues aux conditions actuelles du marché. La Berd travaille en collaboration avec cinq banques partenaires tunisiennes, dont le plafond de financement des échanges est au total supérieur à 100 millions de dollars ÉU.

Depuis le début de ses opérations en Tunisie en 2012, la Berd a investi 945 millions d’euros, répartis entre 46 projets sur place, et accordé une assistance technique à près de 1 200 petites entreprises, dont les deux-tiers sont situés dans différentes régions du pays.

Source : communiqué.