Nominations à la tête de Cactus Prod : Les syndicats dénoncent des choix «suspects et parachutés» de Hichem Mechichi

Le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) et la Fédération générale des médias, relevant de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), ont dénoncé les dernières nominations, opérées par la présidence du gouvernement à la tête de la société Cactus Prod, confisquée par l’Etat, «du fait du manque de critères clairs et transparents pour cette nomination, et de la non-consultation des structures professionnelles au préalable».

C’est ce qu’ont indiqué les deux syndicats, ce jeudi 22 octobre 2020, via un communiqué commun, ajoutant qu’elles «refusent la politique de nominations suspectes et parachutées adoptée par le gouvernement de Hichem Mechichi au service de certains lobbies», par allusion notamment aux composantes de son « coussin parlementaire » (Ennahda et Qalb Tounes), «ce qui affecterait négativement l’avenir de l’institution».

Les deux syndicats ont, par ailleurs, appelé le chef du gouvernement à annuler immédiatement ces désignations et à accélérer la finalisation du dossier des institutions médiatiques confisquées, en concertation avec les structures professionnelles concernées, pour assurer leur survie ainsi que les droits de leurs journalistes et employés.

Les structures syndicales ont, dans le même contexte, affirmé leur «pleine disposition à s’engager dans toutes les formes de lutte pour faire face aux nominations parachutées et défendre les intérêts de l’institution et son indépendance».

C. B. Y.