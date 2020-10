Les médecins rendent hommage à Pr Farouk Benna: «Notre maître, votre empreinte est indélébile !»

Le conseil régional de l’ordre des médecins de Tunis a déploré le décès du professeur Farouk Benna, radiothérapeute et ancien chef de service à l’Institut Salah Azaiez, qui a succombé au coronavirus, dans la soirée de ce jeudi 22 octobre 2020.

«Notre maître, Professeur Farouk Benna, vient de tirer sa révérence des suites de la Covid-19. En cette éprouvante circonstance, la présidente et les membres du bureau du CROM, présentent, au nom de l’ensemble des médecins du grand Tunis, leurs condoléances les plus émues à son épouse et à ses enfants, en particulier à nos collègues, les docteurs Mehdi, Marwen et Soumaya Benna», indique le bureau du CROM de Tunis, dans un communiqué publié ce soir.

Tout en saluant le courage de la famille de leur regretté confrère, tout au long de cette épreuve qu’elle a endurée, le conseil régional conclut : «Allah yarmek si Farouk, votre empreinte est indélébile!».

Notons que de nombreux médecins ont rendu hommage à leur professeur, à l’instar de docteure Sonia Bencheikh, ancienne ministre de la Santé, qui a exprimé sa profonde tristesse suite à la perte d’un confrère, un ami, et surtout un modèle sur tous les plans : «Encore un martyr de notre secteur, un de nos enfants militants, un de nos combattants en blouse blanche».

Sonia Bencheikh estime que Pr Benna restera dans les cœurs et les esprits de tous, et notamment de ceux qui se sont remis du cancer «celles et ceux qui ont retrouvé la joie de vivre grâce à votre efficacité et votre dévouement sans limites pour accomplir votre noble métier, et ce, jusqu’au dernier souffle de votre vie».

De son côté l’Association de promotion de la pneumologie et de l’Allergologie (APPA), a rappelé un récent statut que Pr Benna avait publié, le 29 septembre, à propos de la situation épidémiologique liée au coronavirus, où il avait écrit : «Les blouses blanches et les forces de l’ordre se scarifient pour les Tunisiens dans l’oubli général»…

L’APPA a présenté à son tour, ses condoléances à la famille du défunt, ses proches et tous ceux qui l’ont connu : «Adieu à celui que jamais une blouse blanche n’oublie, pour certains il était le Maître, pour d’autres le confrère mais pour tous l’ami, tant il était convivial, jovial et accueillant.

Et de conclure : «Adieu Si Farouk Benna, nous savons que c’est le chemin de tout un chacun, mais quoiqu’on fasse certains départs laissent un très grand chagrin».

Y. N.