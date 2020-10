Propulsé par ‘‘The Voice Senior’’ : Hussein Fadhlaoui, un talent à l’état pur (Vidéo)

Pour une fois depuis quelques temps le centre d’intérêt du jour pour les Tunisiens n’est pas un crime odieux ou un accident mortel mais la découverte d’une belle voix. Celle de Hussein Fadhlaoui (71 ans) qui venait d’éblouir le jury et les spectateurs à la version arabe de l’émission ‘‘The Voice Senior’’. Vidéo.

Le jury composé de stars orientales arabes comme Samira Ben Saïd ou Najoua Karam était tout de suite conquis par la voix pure de ce monsieur qui compte pas moins de 51 ans de carrière en tant que violoniste et parfois chanteur dans les troupes qui animent les fêtes privées en Tunisie. Même Hani Chaker, hésitant au départ, a fini par craquer devant la maîtrise de ce chanteur qui était en train d’interpréter magistralement une chanson typiquement tunisienne et à appuyer lui aussi sur le boutant rouge pour se retrouver en face de ce sénior élégamment vêtu avec un jebba khamri et une chéchia rouge écarlate.

En quelques heures seulement, la vidéo à fait le tour des réseaux sociaux et occupe déjà à la tête des tendances sur Youtube. Le chanteur a même été interviewé, jeudi matin, par Naoufel Ouertani en directe à la radio. Justement ce Naoufel Ouertani, Hedi Zaiem et et les autres stars des émissions télé devront avoir honte de voir ces talents tunisiens se faire découvrir par les télés libanaises et égyptiennes alors qu’ils ne cessent, dans leurs émission, de promouvoir des starlettes et des chanteurs à deux sous, alors que des valeurs sûres comme Hussein Fadhlaoui risquent de passer toute leur vie dans l’ombre.

Samir Messali