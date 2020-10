Sanad : Baobab Tunisie et USAID au chevet des entrepreneurs impactés par la crise de la Covid-19

Sehl Zargouni et Peter Riley.

Baobab Tunisie en partenariat et USAID annoncent le lancement officiel du programme Sanad de soutien aux entrepreneurs spécial Covid-19, une façon de soutenir la viabilité de ces entrepreneurs durant la crise.

Dans le contexte actuel généré par le coronavirus, Baobab Tunisie leader parmi les nouvelles institutions de microfinance et USAID, Agence des États-Unis pour le développement international, s’unissent pour le lancement officiel du programme Sanad destiné aux entrepreneurs fortement impactés par la crise du Covid-19, et ce afin de les aider à prendre action durant ces temps difficiles en leur permettant de maintenir et relancer leurs activités en vue de la propagation de la pandémie, ainsi que le maintien et la création des emplois.

La cérémonie de signature entre les deux institutions s’est tenue le 14 octobre 2020, représentées respectivement par Sehl Zargouni, directeur général de Baobab Tunisie, et Peter Riley, directeur de Mission USAID Tunisie.

Il est prévu dans le cadre de ce programme qui va s’étaler sur 9 mois, et ce à partir d’octobre 2020, un mécanisme de soutien financier conçu pour répondre aux besoins spécifiques des entrepreneurs durant cette crise. 8400 bénéficiaires auront accès à ce programme via un fond d’une enveloppe totale de 55 millions de dinars.

Baobab Tunisie et USAID se sont unis à travers ce programme pour offrir aux entrepreneurs bénéficiaires le support financier nécessaire à la relance de leurs activités.

De ce fait, les deux institutions ont pu mobiliser respectivement plus de 50 millions de dinars de la part de Baobab Tunisie et 5 millions de dinars qui seront investi par USAID à travers son programme Tunisia Jobs.

Ce partenariat va faire bénéficier plus de 8.400 des clients existants de Baobab et les soutenir durant cette période difficile et permettra de maintenir plus de 9.600 emplois en particulier dans les régions défavorisées ainsi que les activités gérées et appartenant à des femmes et des jeunes.

«Nous sommes fiers d’annoncer aujourd’hui le lancement officiel de notre programme Sanad, le mécanisme de support financier destiné aux entrepreneurs, spécialement conçu pour les soutenir à assurer un plan de continuité et à faire face à la crise du Covid-19. Nous tenons à assurer via ce programme la viabilité des milliers d’entrepreneurs opérant dans des secteurs fragiles, directement impactés par la crise et ce afin de répondre à leurs besoins en matière de renforcement de leurs flux de trésorerie et d’investissement», a déclaré M. Zargouni. Et d’ajouter : «Nous avons tenu en ces temps de crise à allouer tous les fonds nécessaires pour appuyer 8.400 entrepreneurs qui ont plus que jamais besoin de nous pour les accompagner dans leurs projets durant ces temps difficiles. La crise actuelle a touché considérablement l’assise financière de la plupart des secteurs d’activité, à travers notre partenariat avec USAID, on vise à pérenniser et créer des emplois avec un focus spécial sur les zones défavorisées et notamment les activités impactées par la crise et gérées par les femmes et les jeunes, sera notre principal objectif à travers ce nouveau programme».

«L’USAID élabore des solutions innovantes et durables pour accélérer la reprise des micro et petites entreprises à l’échelle nationale. En partenariat avec le secteur privé, nous apportons des capitaux indispensables aux entreprises vulnérables à un moment critique. Nous nous engageons pour la relance et la croissance du secteur privé tunisien, et ces partenariats font partie d’un effort de secours de 10 millions de dollars pour des milliers d’entreprises tunisiennes à travers le pays», a déclaré, de son côté, M. Riley.

Baobab Tunisie est une filiale du groupe international Baobab leader dans l’inclusion financière, qui offre ses services principalement à des particuliers, des micros et petites entreprises en Afrique et en Chine. Lancé en 2005, Baobab compte aujourd’hui plus de 1 million de clients dans 10 marchés. Plus de 4.000 employés travaillent ensemble pour simplifier les services financiers et répondre aux besoins des entrepreneurs. L’objectif: révolutionner les services financiers, rendre simples, rapides et accessibles et libérer le potentiel de nos clients où qu’ils soient et quelque soit leur situation financière.

Baobab Tunisie a pour mission d’offrir des services financiers accessibles et de qualité ainsi qu’un accompagnement adapté aux personnes exclues ou mal servies par le système financier classique, en particulier aux micros et petites entreprises et aux jeunes chômeurs porteurs de projets. L’objectif de Baobab Tunisie est d’améliorer les conditions de vie de ses clients et de leurs familles et de contribuer au développement économique et régional de la Tunisie.

Tunisia JOBS, Opportunities and Business Success (JOBS) est un projet quinquennal de 69,5 millions de dollars, financé par l’USAID, qui vise à fournir aux entreprises tunisiennes les ressources nécessaires pour développer leurs ventes, leurs exportations et leur croissance sur une base durable, entraînant la création d’emplois et de plus grandes opportunités économiques dans tout le pays.

Source : communiqué.