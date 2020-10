Tunisie : Ces braves tombés pour la patrie un certain «23 octobre»…

Il y a 7 ans six gardes nationaux ont été tués par des terroristes dans une opération, , le 23 octobre 2013, à Sidi Ali Ben Aoun (Sidi Bouzid), soit peu avant l’assassinat du policier Mohamed Toujani tué, le même jour, dans une fusillade à Menzel Bourguiba (Bizerte). L’agent Achref Ben Aziza, à quant à lui, été tué, un an après, jour pour jour, dans une opération à Oued Ellil (Manouba).

En 2013, des terroristes d’Ansar Charia, affilié au réseau Al-Qaïda au Maghreb (Aqmi) ont attaqué une patrouille sécuritaire à Sidi Ali Ben Aoun, qui s’apprêtaient à effectuer une descente dans une maison suspecte, où des éléments avaient notamment caché des armes et des bombes artisanales.

Imed Hizi, chef de l’unité, le premier lieutenant Socrate Cherni, les premiers caporaux Mohamed Marzouki et Anis Salhi, et les caporaux, Ridha Nasri et Tahar Chebbi sont tombés dans cette opération, qui a permis l’élimination de 3 terroristes.













En 2017, 36 éléments liés aux terroristes de Sidi Ali Ben Aoun et qui étaient notamment chargés de leur apporter l’aide logistique et financière, ont été condamnés à des peines allant jusqu’à 20 ans de prison ferme.

Quelques heures après, la Tunisie est à nouveau secouée par un autre malheureux évènement : 3 terroristes, à bord d’une voiture, ouvrent le feu sur des policiers et tuent l’agent Mohamed Toujani, près de l’usine El-Fouladh à Menzel Bourguiba (Bizerte).

Trois jours après cette attaque, les terroristes ont été arrêtés avant d’être condamné en 2016 à la peine capitale.

Un an après ces drames qui ont fait couler beaucoup d’encre et de larmes, la Tunisie se réveille sur une opération antiterroriste menée à Oued Ellil, où la police avait intercepté les mouvements de terroristes (hommes et femmes) et encerclé la maison située à la cité El-Ward à Chabaou, où ils se cachaient.

Des affrontements ont duré 27 longues heures : six terroristes ont été abattus et dix suspects dont 5 femmes ont été capturés. Quant à Achref Ben Aziza, jeune garde national de 25 ans, il avait reçu une balle ennemi, et n’a pas survécu à ses lourdes blessures.

Le «23 octobre», marque ainsi une triste date dans la lutte contre le terrorisme en Tunisie, où de braves agents ont sacrifié leur vie pour la patrie…

Y. N.