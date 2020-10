Le député Rached Khiari s’en prend aux «bâtards de la France»

Partagez 0 Partages

C’est dur d’être aimé par des cons.

Que sait faire le député islamiste Rached Khiari à part cracher sur la France ? Rien. Alors, il continue de cracher sur la France – son fonds de commerce politique – et sur ceux qui ne partagent pas sa haine obsessionnelle de l’Hexagone. Il qualifie les Tunisiens qui ne participent pas à sa «croisade» contre la France et son président Emmanuel Macron de «bâtards de la France».

Par Imed Bahri

Il faut rappeler que depuis le discours d’Emmanuel Macron contre l’islamisme et non l’islam (grande nuance), les islamistes se sont sentis visés et ont inauguré une campagne de manipulation frauduleuse de l’opinion publique en lui faisant croire que Macron s’en prend au prophète et à l’islam.

Al Jazeera, instrument médiatique de l’émirat gazier du Qatar – sponsor financier et médiatique des Frères Musulmans – et le pape des islamistes du monde, le très agressif et arrogant président turc Recep Tayyip Erdogan, sont les instigateurs de cette campagne contre Macron et la France; et leurs agents locaux en Tunisie à l’instar des députés Al-Karama Rached Khiari et Mohamed Affès se chargent de l’exécution de cette campagne en Tunisie sur la fachosphère islamiste dans laquelle se sont des hyperactifs notoires et ce ne sont pas les idiots utiles et les moutons de Panurge qui manquent pour se laisser manipuler par ces dangereux islamistes devenus des députés.

Rappelons, pour rafraîchir la mémoire de certains idiots utiles, que le moyenâgeux Rached Khiari s’est illustré récemment en justifiant la décapitation du professeur d’histoire Samuel Paty, en pleine rue, à Paris, par un terroriste islamiste, croyant par ce geste ignoble venger le prophète de l’islam représenté par une caricature montrée par la victime à ses élèves, dans le cadre d’un cours sur la liberté d’expression.

Dans un post facebook publié hier, samedi 24 octobre 2020, Rached Khiari écrit ceci: «Même la symbolique de changer votre photos de couverture sur facebook en soutien à votre prophète, malgré sa simplicité, met en colère les bâtards de la France vivant parmi nous… Si la France nous colonise militairement de nouveau, ces agents accueilleront les soldats français avec les roses, les embrassades et les accolades».

Les «bâtards de la France», ce sont, vous l’avez compris, vous, moi et tous les gens raisonnables qui refusent de justifier le terrorisme islamiste et de se laisser entraîner dans cette stupide croisade contre la France.

I. B.