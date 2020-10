Macron répond aux provocations de l’islamiste Erdogan : «Rien ne nous fera reculer, jamais»

En réponse aux provocations du président turc Recep Tayyip Erdogan, le chef de l’État français Emmanuel Macron, a posté ce dimanche 25 octobre 2020, un statut sur sa page officielle Facebook, en 3 langues (arabe, français et anglais) : «Rien ne nous fera reculer, jamais», a-t-il notamment écrit.

Alors que le Recep Tayyip Erdogan s’est lancé dans une interminable provocation, en remettant en cause une deuxième fois, la santé mentale d’Emmanuel Macron, ce dernier a préféré répondre avec sagesse, en rappelant que la France n’acceptera pas les discours de haine et continuera à chérir la liberté :

«La liberté, nous la chérissons ; l’égalité, nous la garantissons ; la fraternité, nous la vivons avec intensité.

Notre histoire est celle de la lutte contre les tyrannies et les fanatismes.

Nous continuerons.

Nous respectons toutes les différences dans un esprit de paix.

Nous n’acceptons pas les discours de haine et défendons le débat raisonnable.

Nous continuerons.

Nous nous tiendrons toujours du côté de la dignité humaine et des valeurs universelles».

Photo postée par Macron

Rappelons que la présidence de la république française avait déjà répondu au président turc, qui avait appelé, il y a 3 jours, Emmanuel Macron à subir un «examen de santé mentale», tout en estimant que ses propos sont inacceptables.

«L’outrance et la grossièreté ne sont pas une méthode. Nous exigeons d’Erdogan qu’il change le cours de sa politique car elle est dangereuse à tous points de vue. Nous n’entrons pas dans des polémiques inutiles et n’acceptons pas les insultes», avait alors commenté, l’Elysée citée par l’AFP, tout en soulignant l’absence de messages de condoléances et de soutien du président turc après l’assassinat de Samuel Paty par un extrémiste religieux de 18 ans.

Rappelons aussi que Recep Tayyip Erdogan avait réagit suite au discours d’Emmanuel Macron contre l’islamisme et l’extrémise religieux, a manipulé l’opinion publique en prétendant que le président français s’en prend à l’islam.

Y. N.