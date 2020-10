Abir Moussi fourbit ses armes contre l’Union d’Al-Qaradhawi

Pendant que l’opportuniste Mohamed Ghariani, ancien secrétaire général du RCD, resserre les rangs d’Ennahdha et seconde Rached Ghannouchi pour mieux diviser les Destouriens et le renforcer dans l’exécution de son agenda islamiste, Abir Moussi poursuit son combat contre les «Kouanjia» (Frères musulmans) comme elle aime les appeler.

Dans le cadre de sa politique de lutte contre la «akhwanet» («frérisation») l’Etat et de la société, le Parti destourien libre (PDL) et sa présidente Abir Moussi poursuivent via un collectif composé de 12 avocats l’Union d’Al-Qaradhawi dite officiellement Union des Oulémas musulmans – financée par le Qatar et hébergée à Doha et qui a un bureau à Tunis sis avenue Kheireddine Pacha – afin d’arrêter les travaux de la session de formation pour l’année 2020/2021 qu’elle organise au profit d’imams tunisiens afin de frapper le système républicain et saper les fondements de l’État civil et ce dans un mutisme et une indifférence de la part des autorités tunisiennes.

La séance a été reportée au 2 novembre 2020 pour les plaidoiries après que l’autre partie ait demandé un délai de réponse.

I. B.