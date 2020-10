Coronavirus-Tunisie : 1582 contaminations dépistées dans 763 établissements scolaires

Le ministère de l’Éducation a publié dans la soirée de ce lundi 26 octobre 2020, un point sur la situation épidémiologique en milieu scolaire en Tunisie, où le nombre de contaminations au coronavirus est en hausse.

Ainsi, depuis la rentrée scolaire et jusqu’au 23 octobre 2020, les établissements scolaires ont enregistré 1582 cas positifs répartis, comme suit, dans 652 écoles, collèges et lycées : 662 élèves, 731 enseignants, 146 personnels éducatifs et 43 agents, ce qui représente 0,063% du total, précise le ministère.

Le même rapport stipule que 763 établissements scolaires ont été touchés, à ce jour, et que l’on compte également 4010 cas suspects, répartis comme suit : 2817 élèves, 902 enseignants, 215 personnels éducatifs et 76 agents.

Y. N.