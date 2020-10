Attentat de Nice : Blessé par balles, l’assaillant n’a cessé de répéter «Allahou Akbar»

Si on en croit le média français “Europe 1”, l’homme qui a perpétré, ce matin du jeudi 29 octobre 2020, l’attaque au couteau à Nice (sud de la France), n’a cessé de répéter «Allahou Akbar» lors de son transfert en état d’urgence absolue à l’hôpital après avoir été blessé par balles par la police municipale française. Il s’agirait donc d’un énième attentat terroriste islamiste.

On apprend également que l’homme, ayant, pour rappel, tué 3 personnes et blessé plusieurs autres, est âgé d’une vingtaine d’années et qu’il parle français.

Il est entré dans la basilique Notre-Dame de l’Assomption en possession d’un sac contenant plusieurs couteaux, selon la même source, qui précise que les victimes sont :

– une femme âgée de 70 ans, habituée de l’église. Elle a été décapitée;

– le sacristain de l’église qui a 45 ans et qui a été égorgé;

– une femme d’environ 30 ans, frappée à plusieurs reprises et ayant succombé à ses blessures dans un bar situé à proximité.

C. B. Y.