Coronavirus Tunisie : Suspension des cours, couvre-feu dans tous les gouvernorats et autres mesures

Dans un communiqué publié dans la nuit du mercredi 28 au jeudi 29 octobre 2020 (vers 2h du matin), la présidence du gouvernement a annoncé plusieurs nouvelles mesures pour lutter contre le coronavirus, notamment la suspension des cours jusqu’au 8 novembre, l’interdiction de se déplacer entre les régions et un couvre-feu de 20h à 5h du lundi au vendredi et de 19h à 5h les week-end, et ce, dans tous les gouvernorats.

Dans son communiqué la présidence du gouvernement annonce également que les cafés, les restaurants et les salons de thé devront fermer à 16h, tout en respectant le protocole sanitaire déjà en vigueur (capacité 50% à l’extérieur et 30% à l’intérieur).

Il a également été décidé d’interdire tous les rassemblements, notamment les évènements et les manifestations à partir de vendredi prochain au 15 novembre prochain.

Quant aux cours, ils seront suspendus dans les écoles primaires, les collèges et les lycées, jusqu’au 8 novembre : «des opérations de stérilisation seront menées lors de cette période», indique le communiqué, qui annonce également la suspension, pendant 2 semaines, des cours dans les universités, où des cours à distances seront mis en place, sachant que les foyers demeureront ouverts et que les autorités s’engagent à fournir la logistique nécessaire aux étudiants.

Le gouvernement a également annoncé la fermeture des lieux de culte jusqu’au 15 novembre, ainsi que l’interdiction des rassemblement de plus de 4 personnes (à l’exception des stations et moyens de transport) et la poursuite du travail en séance unique dans le secteur public et la réduction du nombre d’heures de travail en deux séances.

Notons que les gouverneurs devront annoncer officiellement, à leur tour, le couvre-feu, à partir de ce jeudi.

«Les contrôles de ces consignes seront renforcés», ajoute encore la présidence du gouvernement.

Y. N.