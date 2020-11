Coronavirus : Quatre décès et 100 contaminations dans les mosquées tunisiennes

Depuis l’apparition de la pandémie en Tunisie en mars dernier et jusqu’au 30 octobre 2020, 4 décès et 100 contaminations au coronavirus ont été enregistrés dans les mosquées tunisiennes.

C’est ce qu’indique le ministère des Affaires religieuses dans un rapport relatif à la situation épidémiologique, en précisant que 3 imams et un agent administratif ont succombé au coronavirus.

D’autre part, sur les 100 contaminations, on compte notamment 50 concernant des imams, 15 muezzins, 15 maîtres d’écoles coraniques («meddeb») de différentes mosquées du pays, ainsi que 13 agents.

Rappelons que dans le cadre du durcissement des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus, les lieux de culte seront fermés jusqu’au 15 novembre prochain et que le ministère des Affaires religieuses a appelé les fidèles à respecter cette consigne, en précisant que seuls les employés et les imams seront autorisés à accéder aux mosquées et ce pour accomplir leurs tâches.

Y. N.