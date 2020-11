Fipa-Tunisia se dote d’une nouvelle identité visuelle

L’Agence de promotion de l’investissement extérieur (Fipa) change, pour la première fois de son existence, son identité visuelle en optant pour une couleur plus marquée et en y incorporant l’expression «Invest in Tunisia». Espérons que cela aidera à impulser l’investisseur extérieur, en berne depuis plusieurs années.

Ce changement vient à l’occasion de son 25e anniversaire et reflète l’orientation retenue vers la quête directe des IDE à travers des campagnes de prospection plus ciblées et un accompagnement plus personnalisé des investisseurs.

L’Agence œuvre, également, à innover en matière de prospection des IDE en faisant recours aux nouvelles technologies et à la digitalisation des processus en utilisant la solution de gestion de la relation client (Customer relationship management) pour être ainsi la première structure dans la région à l’utiliser.

La Fipa organisera, durant le mois de novembre 2020, des rencontres virtuelles ciblant les marchés américain et canadien. Elle se penche aussi sur les préparatifs pour l’édition 2021 du Forum international de l’investissement (TIF) qui vise à promouvoir l’investissement en Tunisie en présence d’investisseurs, d’entreprises et d’institutions internationales.

La Fipa, rappelle-t-on, vient de remporter le prix AIM Investment Award 2020-Middle East and North Africa, lors de la rencontre annuelle sur l’investissement (Annuel Investment Meeting) tenue en ligne du 20 au 22 octobre 2020.

Ce prix lui a été attribué en reconnaissance de l’effort déployé, dans le dessein d’attirer des projets d’investissement contribuant au développement économique et à la croissance de la Tunisie.

Au-delà de ce prix et de sa valeur réelle ou présumée, si l’on en juge par l’état de l’investissement en Tunisie, dont le rythme n’a jamais été aussi faible qu’il l’est aujourd’hui, on ne peut pas dire que Fipa-Tunisia est en train de réaliser des miracles. Loin s’en faut.

I. B. (avec communiqué).