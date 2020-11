Le Festival du cinéma européen : une nouvelle édition digitale et gratuite

La délégation de l’Union européenne en Tunisie annonce une nouvelle édition du Festival du film européen qui se tiendra du 1er au 30 novembre 2020 dans une version digitale.

Compte tenu de la situation sanitaire actuelle liée à la propagation du coronavirus (Covid-19) qui a causé la fermeture des salles de cinéma et l’annulation des différents événements culturels, le Festival du film européen se tiendra cette année pour la première fois en ligne et sera gratuit.

Organisé par l’Union européenne en Tunisie, le festival s’était déroulé l’année dernière à la Cinémathèque tunisienne (Cité de la Culture) après plusieurs années d’absence. Il propose à chaque édition une belle sélection des derniers films des différents pays européens, permettant au public tunisien de découvrir les nouveautés du cinéma européen qui ne sont pas encore sorties en salles.

Grâce à une collaboration avec le Goethe Institut, l’Institut Français, Cineuropa et le Portail pour la promotion du cinéma européen, le festival a lieu dans plus de 70 pays à travers le monde. Au programme de cette édition, 11 longs-métrages et 8 courts-métrages de fiction en accès libre jusqu’au 30 novembre sur ce site.

Fawz Benali