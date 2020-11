Nabeul : Les pompiers au secours d’une chatte perchée sur un poteau électrique

Les pompiers se sont une nouvelle fois distingués aujourd’hui, mercredi 4 novembre 2020, en sauvant la vie d’une chatte perchée sur un poteau électrique à Nabeul.

Les photos du sauvetage de la chatte bloquée au sommet du poteau , publiées par la direction régionale de la protection civile (DRPC), font le buzz sur les réseaux sociaux, où les internautes ont salué les efforts des pompiers en général, et leur engagement pour la cause animale en particulier.





La DRPC précise que l’intervention a été menée au quartier El-Kounia à Nabeul, suite à l’appel de la propriétaire de la chatte, tout en remerciant les agents de la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (Steg), qui a coupé l’électricité dans le quartier afin de permettre la réussite, sans danger, de cette opération.

Ces actes sont à encourager, sachant que la protection civile s’engage de plus en plus ces derniers temps, dans la cause animale en procédant au sauvetage de «nos amis à quatre pattes».

Y. N.