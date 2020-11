Affaire des bébés décédés à La Rabta : Dans ses réponses, le ministre a fait du neuf avec du vieux, selon Mohamed Douagi

Interrogé hier, lundi 9 novembre 2020, à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), sur le sort de l’enquête relative à l’affaire de décès de 14 nourrissons, à l’hôpital La Rabta, en mars 2019, le ministre de la Santé publique, Faouzi Mehdi, a donné des réponses jugées dépassées par les événements par Mohamed Douagi, chef du service de réanimation néonatale à l’hôpital militaire de Tunis.

Le médecin a affirmé, via un statut Facebook, que tout ce qui a été annoncé, par le ministre, comme des décisions récentes «ne sont en réalité qu’une partie des décisions et recommandations de la commission d’enquête» qu’il avait présidé, assurant que ces décisions avaient été ordonnées par la ministre de la Santé de l’époque, Sonia Ben Cheikh, et «exécutées en un laps de temps record».

C’est notamment le cas de la décision de nommer 3 médecins néonatologistes, 2 pharmaciens et 6 techniciens supérieurs, de révoquer l’ancienne directrice générale et l’ancien responsable de la maintenance.

«Les travaux faits dans la salle blanche sont les décisions du rapport d’expertise et ont été ordonnés et faits par Mme la ministre. Les travaux des systèmes d’aération ont été signalés par la commission d’enquête et exécutés par Mme la ministre L’automate acheté est la conséquence des anomalies signalés par la commission et nous avons demandé d’enquêter sur les raisons de l’annulation de l’appel d’offre avec soupçon de corruption», poursuit M. Douagi.

Assurant que la commission d’enquête en question est «la seule à avoir fait son travail depuis 2011», le docteur a conclu son statut en demandant, non sans amertume, «pourquoi les parents ont été oublies et pourquoi les autres responsables n’ont pas été entendus».

C. B. Y.