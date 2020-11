Coronavirus : Les nouvelles conditions d’entrée en Tunisie

A la lumière de la situation épidémiologique liée au coronavirus, marquée par la hausse des contaminations et des décès sur le plan international et national, le ministère de la Santé a publié, dans la soirée de ce lundi 9 novembre 2020, les nouvelles conditions imposées aux voyageurs arrivant sur le sol tunisien.

Ainsi toute personne venant de l’étranger devra présenter un test PCR négatif, peu importe le pays de provenance, cependant la quarantaine obligatoire de 14 jours (pouvant être réduite à 7 jours si le test PCR réalisé au frais du voyageur s’avère négatif), ne sera obligatoire qu’à partir de lundi prochain 16 novembre 2020, afin que les voyageurs soient informés, par les autorités compétentes, des mesures préventives appliquées en Tunisie, précise le ministère de la Santé.

On notera que le confinement aura lieu à domicile ou dans les hôtels désignés à cet effet : «les services de santé régionaux devront vérifier si le domicile où le voyageur sera confiné est équipée de manière à permettre l’isolement. Si cela n’est pas possible ou si le confinement n’est pas respecté, les personnes concernées seront placées en quarantaine obligatoire, dans un centre dédié et à leurs frais. Si les symptômes apparaissent pendant la période de quarantaine, le test sera réalisé par les services de santé régionaux et aux frais de l’Etat».

Parmi les nouvelles mesures, le ministère et le comité scientifique ont décidé de réaliser des tests rapides sur un échantillon de voyageurs (sélection aléatoire) : «les cas positifs seront obligatoirement hébergés dans des centres de quarantaine désignés à cet effet et à leurs frais, sachant que tous les voyageurs devront remplir un formulaire de santé afin de permettre aux autorités d’effectuer le suivi dès leur arrivée et pendant leur séjour en Tunisie».

En cas d’impossibilité de présenter un test RT-PCR négatif , un test sera réalisé à l’arrivée et la mise en quarantaine sera obligatoire dans les centres dédiés, pour une durée de 3 jours, aux frais du voyageur : «si le résultat du test est négatif, le voyageur poursuivra sa quarantaine, chez lui ou à l’hôtel, jusqu’au 14e jour (avec possibilité d’effectuer un test au 7e jour à ses frais)», ajoute encore le ministère.

La même source a fait savoir que dans le cas d’un retour en Tunisie, après un court séjour (moins de 5 jours), la quarantaine sera obligatoire à domicile ou dans les centres dédiés et aux frais du voyageur pendant une durée de 7 jours : «en cas d’apparition de symptômes, la personne sera soumise à un test (à ses frais), quant aux voyageurs qui viennent en Tunisie pour un court séjour (moins de 5 jours), il est obligatoire de présenter un test PCR négatif dès l’arrivée en Tunisie».

Le ministère conclut en affirmant que pour les déplacements d’urgence pour des raisons familiales, professionnelles ou de santé, et si le facteur temps ne permet pas d’effectuer le test, une autorisation préalable doit être demandée à cet effet à l’autorité sanitaire : «Les justificatifs et le programme spécifique de visite (ou de mission) devront être fournis avec un engagement sur l’honneur relatif à l’application des mesures sanitaires»

Y. N.