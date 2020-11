Tunisie : Comar organise un marathon virtuel

En raison de la pandémie de la Covid-19, le monde de l’athlétisme se dirige vers la technologie et le virtuel pour s’entrainer, garder le contact avec les coéquipiers et participer aux différentes compétitions. En Tunisie, la compagnie d’assurance Comar organisera une série de courses promotionnelles virtuelles, les 5 et 6 décembre 2020 : les Virtual Run Comar de Tunis-Carthage 2020.

Il y aura 3 courses : le marathon (42.195 km), le semi-marathon (21.1 km) et la course pour tous (10 km).

Pour participer, il y a deux étapes à accomplir : l’inscription, qui se fera en ligne, et le téléchargement de l’application de la course.

Les inscriptions se feront gratuitement via le site suivant, du 1er novembre au 3 décembre 2020.

Quant à l’application, elle porte le nom de l’événement (Virtual Run Comar de Tunis-Carthage 2020) et elle est disponible sur android et iOS. Il faut la télécharger quelques jours avant la course, puis entrer les identifiants reçus par mail.

Le jour de la course, il suffira d’ouvrir l’application, cliquer sur Start et courir jusqu’à effectuer la distance choisie, avant d’appuyer sur Stop.

L’application fera une mise à jour automatique et enverra les résultats à la plateforme de la course et le classement sera généré automatiquement, tout comme l’envoi des diplômes à tous les finishers.

Notons que le comité d’organisation a décidé de reporter la 35ème édition du marathon Comar de Tunis-Carthage, prévue pour cette année, à l’année 2021.

C. B. Y.