Chebba : Migration collective en direction de l’Italie, les premières embarcations prennent le large (Vidéo)

Partagez 12 Partages

Une vingtaine d’embarcations ont été mobilisées, ce jeudi 12 novembre 2020, au port de Chebba (Mahdia) dans le cadre de l’opération de migration collective en direction de l’Italie, organisée avec la coordination de soutien au Croissant sportif chebbien pour protester contre la suspension des activités sportives du club pour une saison, par la Fédération tunisienne de football (FTF).

Ainsi, des supporteurs et des dirigeants du club, qui crient à l’injustice, estimant que le CS chebbien est victime d’un abus de pouvoir de la part de la FTF et essentiellement de son président Wadie Jary, se sont réunis au port et les premières embarcations ont pris le large en direction de l’Italie.

Rappelons que des tentes avaient été installées, le 26 octobre 2020, au port de Chebba, pour l’enregistrement à cette migration collective illégale. En l’absence de réaction des autorités, les protestataires ont fini par prendre le large aujourd’hui vers 13h30.

Y. N.