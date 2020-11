Douane tunisienne : L’entrée de conteneurs de déchets en Tunisie est désormais interdite

Partagez 6 Partages

S’exprimant concernant l’affaire d’importation de déchets d’Italie par la société Soreplast, le porte-parole de la Douane tunisienne, Haythem Zannad, a annoncé, ce vendredi 13 novembre 2020, sur Shems FM, l’interdiction définitive de l’entrée sur le sol tunisien de conteneurs de déchets.

M. Zannad a, par ailleurs, rappelé que la société tunisienne responsable de cette importation illégale avait présenté de fausses déclarations et autorisations pour faire croire qu’il s’agissait de déchets plastiques recyclables.

Mais en réalité, il s’agissait principalement de déchets ménagers, entrés en violation des conventions internationales de Bâle et Bamako, qui interdisent l’exportation de ce type d’ordures de l’Europe vers les pays africains.

Concernant l’issue des 282 conteneurs de déchets déjà entrés en Tunisie, et actuellement saisis par la Douane, Zannad a indiqué la société tunisienne et son partenaire italien (SRA Campania) étaient tenus de les renvoyer, eux-mêmes, à leur pays de provenance, ajoutant que les autorités tunisiennes et italiennes collaboreront, pour leur part, via les canaux diplomatiques, en vue de concrétiser ce retour.

Notons que selon le député du Bloc démocrate sur la circonscription d’Italie, Mejdi Karbai, les parlementaires italiens ont, de leur côté, entamé une enquête concernant ce dossier.

C. B. Y.