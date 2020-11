Tunisie-Libye : Reprise du trafic aérien à partir du dimanche 15 novembre

Le ministère du Transport et de la Logistique a annoncé ce vendredi 13 novembre 2020, la reprise du trafic aérien entre la Tunisie et la Libye à partir de dimanche prochain 15 novembre, et ce, conformément au protocole sanitaire, récemment adoptés par les deux pays.

Tout en rappelant la nécessité d’appliquer les consignes sanitaires liées à la prévention contre le coronavirus pour tous les voyageurs lors des déplacements entre les deux pays, le ministère a indiqué que les passagers en provenance de Libye, doivent présenter dès leur arrivée en Tunisie, un test PCR négatif ne dépassant pas les 72 dernières heures, ainsi qu’un engagement sur l’honneur relatif au respect de la mesure de quarantaine.

Rappelons que le protocole établi par les deux pays, exige également la mise en place d’une zone de désinfection des véhicules et des bagages au niveau des postes frontaliers, où des zones de contrôle sanitaire et d’isolement seront prévus pour les cas suspects.

Y. N.