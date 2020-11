Éliminatoires de la CAN 2022 : En battant la Tanzanie, la Tunisie met un pied au Cameroun

La prestation de l’équipe nationale tunisienne de football, hier soir, vendredi 13 novembre 2020, contre son homologue tanzanienne, dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (Can), n’a pas été exceptionnelle. Mais au final, le plus important a été acquis : les 3 points. La qualification, elle, n’est pas encore officielle, mais elle ne devrait pas tarder à le devenir.

Grâce à leur courte victoire (1-0), au Stade olympique Hammadi-Agrebi, à Radès, les Aigles de Carthage réalisent un sans-faute à la phase aller (3 victoires en 3 matchs) et sont désormais à 6 points de tous leurs adversaires de la poule, en tête du classement.

L’unique but de la rencontre a été marqué par Youssef Msakni, sur pénalty, à la 18e minute. Un pénalty qu’il a lui-même obtenu après avoir été accroché dans la surface par le gardien tanzanien, suite à une belle ouverture d’Ali Maâloul.

Dans la suite du match, les hommes de Mondher Kebaïer ont dominé et créé quelques occasions, sans toutefois parvenir à retrouver le chemin des filets.

Sachant que les 2 premiers pays iront au Cameroun, en janvier 2022, pour y disputer la phase finale de Can, on peut dire que la qualification tunisienne n’est plus qu’une question de temps.

Il faut néanmoins faire attention, car à la phase retour, la Tunisie fera deux déplacements, notamment en Tanzanie, lors du prochain match, le 8 septembre 2020. Une rencontre qui connaîtra la présence du public.

Compte tenu de la situation sanitaire stable dans le pays du sud-est de l’Afrique, la Confédération africaine lui a, en effet, permis de remplir le stade à 50%. Du coup, 30.000 supporteurs devraient être derrière “Les Taifas Stars”, qui sont toujours concernés par la qualification.

Rappelons qu’il y a 3 jours, la Guinée équatoriale avait créé la surprise, dans l’autre match de la journée, en battant la Libye 2-3, au Caire, après avoir été menée jusqu’à la 91e minute !

C. B. Y.