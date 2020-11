Tunisie : Solidarité avec le maire de Menzel Bouzelfa, agressé et menacé de mort

«Nous exprimons notre solidarité avec le maire de Menzel Bouzelfa, Habib Koubaa, agressé et menacé à l’arme blanche», indique la Fédération nationale des communes tunisiennes dans un communiqué publié ce samedi 14 novembre 2020, tout en dénonçant toute forme de violence et en appelant les autorités à assurer la protection de M. Koubaa et des conseillers municipaux.

La FNCT, qui a rappelé que le maire avait été visé par plusieurs campagnes de harcèlement, a également appelé le ministère public à ouvrir une enquête, estimant que les intimidations ont pris, hier, une tournure dangereuse, et que les agresseurs doivent être arrêtés et sévèrement sanctionnés.

«Nous réitérons notre solidarité avec les conseillers municipaux de Menzel Bouzelfa ainsi que le maire qui a été menacé de mort par un individu portant une arme blanche. Les autorités sécuritaires doivent enquêter et sont responsables de l’intégrité physique des responsables locaux, qui sont de plus en plus visés par des agressions, allant de la violence verbale à l’atteinte physique», ajoute encore le communiqué de la Fédération.

Plusieurs associations, activistes, clubs sportifs locaux et municipalités ont également exprimé leur solidarité avec le maire, tout en appelant les autorités à assurer sa protection.

Notons que M. Koubaa a porté plainte et que la sûreté nationale de la ville a été chargée d’enquêter sur cette affaire.

Y. N.