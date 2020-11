Tunisie – Coronavirus : Suspension des activités sportives pour 3 semaines supplémentaires

Il faudra patienter au moins 3 semaines supplémentaires, à partir du 16 novembre, pour voir les activités sportives tunisiennes reprendre. C’est ce qu’a annoncé le ministère de la Jeunesse, des Sports et de l’intégration professionnelle, précisant que cette décision a été prise conformément aux dernières mesures de la présidence du gouvernement relatives à la lutte contre la propagation de la Covid-19.

Ainsi, la reprise de la Ligue I de football, une compétition particulièrement populaire en Tunisie, prévue pour le week-end prochain après avoir été reportée plus d’une fois, a encore été compromise, en attendant que la nouvelle date soit communiquée par la Fédération tunisienne de football (FTF).

Dans un communiqué rendu public lundi soir, le ministère a, également, précisé que les assemblées générales des fédérations sportives, que ce soit évaluatives, électorales ou extraordinaires, doivent obtenir une autorisation préalable de la part de l’autorité de tutelle.

Le ministère a d’autre part annoncé que les 3 semaines d’arrêt des activités des institutions de jeunesse seront consacrées à la désinfection des établissements et à l’évaluation de l’efficacité des mesures sanitaires et préventives prises.

Et d’ajouter que quelques activités de sensibilisation peuvent être organisées à condition d’obtenir une autorisation préalable du commissariat régional de la jeunesse et des sports et de respecter les mesures requises, ajoute le ministère.

C. B. Y.