Tunisie : Les activités culturelles concernées par l’allègement du protocole sanitaire

Musée du Bardo.

A l’issue de la réunion organisée avec le comité scientifique, le ministre de la Santé Faouzi Mehdi, a annoncé ce mercredi 18 novembre 2020, la reprise de certaines activités culturelles, à partir du lundi 23 novembre, et ce, avec obligation de respecter le protocole sanitaire mis en place dans le cadre de la lutte contre le coronavirus.

Cette décision concerne principalement les ateliers culturels et artistiques, les galeries d’art, les résidences artistiques, les bibliothèques et les musées, a indiqué le ministre, en précisant que certains spectacles pourront également reprendre, sans publics, mais avec diffusion en live streaming.

Faouzi Mehdi a aussi fait savoir que les ateliers de formations ainsi que les ateliers littéraires et poétiques qui ne nécessitent pas la présence d’un grand nombre de participants et qui peuvent être organisés dans des espaces permettant le respect de la distanciation physique, pourront également reprendre leurs activités.

Concernant les visites des musées et les activités liées au patrimoine, elles seront soumises à des protocoles particuliers, notamment l’obligation de déterminer un circuit au préalable pour chaque groupe afin d’éviter tout encombrement, de porter le masque de protection et de respecter la distanciation physique dans la file d’attente et à l’intérieur de chaque espace.

Y. N.