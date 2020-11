Officiel : Nassim Ben Khalifa nouvel attaquant de l’Espérance de Tunis

Partagez 2 Partages

Le poste d’avant-centre connaît une petite révolution à l’Espérance sportive de Tunis (EST). Après le recrutement de Ala Eddina Marzouki (en provenance du CSS) et le départ d’Ibrahim Ouattara (vers Ahly Benghazi), un nouvel attaquant débarque au par B. Il s’agit de Nassim Ben Khalifa.

L’international suisse (4 sélections, 0 buts) d’origine tunisienne a, en effet, signé un contrat de deux saisons avec les champions de Tunisie et d’Afrique en titre, hier, vendredi 20 novembre 2020, après avoir observé une semaine de quarantaine suite à son arrivée de Suisse, samedi dernier.

Il s’agit du 9e club dans la carrière professionnelle du joueur de 28 ans, qui a évolué, auparavant, dans les championnats suisse, allemand, turc et belge.

Après plusieurs saisons difficiles, Nassim Ben Khalifa s’est relancé l’année dernière, avec son club formateur, Grasshopper Club Zurich, qui évolue désormais en 2e division. Il a fini la saison en étant le meilleur buteur du club et en inscrivant le plus grand nombre de buts, en une saison, depuis le début de sa carrière (19 en 35 matchs).

«Ça me fait énormément plaisir de porter le maillot du plus grand club d’Afrique. Les meilleurs joueurs tunisiens sont passés par l’EST. J’ai toujours rêvé de jouer pour ce club, qui possède des fans exceptionnels. Les négociations n’ont pas duré longtemps et j’ai accepté la proposition du président, sans hésiter», a-t-il déclaré à la page officielle du club.

«J’ai toujours suivi l’actualité du club puisque je suis issu d’une famille espérantiste. Ce qui est bien ici c’est qu’on ne prend aucun match à la légère et qu’on joue toujours pour la victoire. Mes ambitions ? Je souhaite marquer beaucoup de buts et remporter le maximum de matchs», qui devrait disputer une place de titulaire avec Taha Yassine Khenissi et Ala Eddine Marzouki.

C. B. Y.