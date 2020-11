« Non à la démolition »: Une campagne artistique pour sauver l’Hôtel du Lac de Tunis

« Non à la démolition » est une campagne de sensibilisation lancée par l’artiste Mouna Jemal Siala et l’architecte Manna Jemal contre le projet de démolition de l’Hôtel du Lac de Tunis.

Construit dans les années 70 (entre 1970 et 1973) par l’architecte italien Raffaele Contigiani, l’Hôtel du Lac du Tunis est l’une des constructions phares du centre-ville de Tunis, de par son style brutaliste, symbole de l’architecture moderne.

Fermé depuis une vingtaine d’années après avoir été racheté lors des privatisations des années 90 par la société libyenne Libyan Arab Foreign Investment Company, l’Hôtel du Lac est menacé de démolition car les nouveaux propriétaires souhaiteraient construire un nouvel hôtel de luxe à sa place, une annonce qui n’est pas passée inaperçue auprès de la société civile et des artistes qui se sont mobilisés pour tenter de sauver ce patrimoine architectural.

L’artiste Mouna Jemal Siana et l’architecte d’intérieur Manna Jemal viennent de lancer une nouvelle campagne de sensibilisation à caractère artistique et virtuel où elles misent sur une inscription typographique en lettres arabes « Non à la démolition » pour interpeller les citoyens. Le choix de la couleur orange n’est pas fortuit, car il s’agissait de la couleur tendance des années 70, période durant laquelle le bâtiment a été construit.

Fawz Benali