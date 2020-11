Elloumi à Mechichi : «C’est un très heureux évènement dans l’histoire de la Tunisie, que vous soyez à la tête du gouvernement»

Lors de son allocution, ce samedi 28 novembre 2020, à la plénière consacrée à l’examen du projet de loi de finances 2021, le dirigeant et député de Qalb Tounes, Yadh Elloumi, a réitéré le soutien de son parti au chef du gouvernement Hichem Mechichi. «Nous considérons que c’est un très heureux événement dans l’histoire de la Tunisie, que vous soyez à la tête du gouvernement», lui a-t-il dit.

«Dans votre discours on a ressenti la force tranquille et la volonté de corriger et trouver des solutions et j’estime que vous êtes courageux monsieur le chef du gouvernement. Vous avez pris le train en marche et vous avez assumé, les décisions du précédent gouvernement, sans rien cacher au peuple tunisien, sur la situation financière et économique du pays. Or c’est cette transparence qui vous a causé des problèmes et c’est le prix du courage», a poursuivit Iyadh Elloumi, en s’adressant à Hichem Mechichi, tout en estimant qu’à l’issue des 4 années à venir, le gouvernement résoudra les problèmes de la Tunisie…

Le député Qalb Tounes a ajouté que son parti continuera à soutenir le gouvernement, en affirmant que le vrai dirigeant est celui qui ne quitte le navire qu’après l’avoir conduit à bord.

«Nous sommes là, avec vous et nous irons au bout de notre engagement. Il est vrai que nous ne vous avons pas désigné, mais nous considérons que c’est un très heureux évènement dans l’histoire de la Tunisie, que vous soyez à la tête du gouvernement», a-t-il dit, en s’adressant à Hichem Mechichi.

D’autre part, tout en appelant à une trêve sociale pour pouvoir mener à bien les prochains projets, Yadh Elloumi a demandé aux partis politiques de ne pas instrumentaliser les «malheurs de ceux qui souffrent et d’éviter le pessimisme intentionnel», a-t-il dit : «Nous avons besoin d’une trêve sociale et humaine. il y a une pandémie et dieu est au dessus de tous !».

Y. N.