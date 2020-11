L’ancien ministre Ghazi Jeribi porte plainte contre le député Al-Karama Maher Zid

Partagez 0 Partages

L’ancien ministre de la Justice, Ghazi Jeribi, a décidé de poursuivre le député Al-Karama, Maher Zid pour diffamation, après que ce dernier l’ait accusé de corruption dans une affaire d’acquisition d’avions militaires, en 2014.

«Ce qui est risible, c’est que ce dénommé Maher Zid condamné à une peine pour diffamation intentionnelle, ment et diffuse des mensonges me concernant. Je suis au dessus de ces sales méthodes et il devra assumer sa responsabilité pénale devant les tribunaux», a écrit l’ancien ministre dans un post publié avant-hier, samedi 28 novembre 2020.

Rappelons que Maher Zid, ancien greffier des tribunaux, a été poursuivi dans plusieurs affaires de diffamation et de fuite de documents judiciaires notamment liés à des affaires terroristes.

Il a cependant pu se présenter aux législatives de 2019, sous la bannière de la coalition Al-Karama, présidée par Seifeddine Makhlouf, et il siège depuis à l’Assemblée, bénéficiant de son immunité parlementaire…

Y. N.