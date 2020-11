Pr Addad s’exprime sur l’engament et les sacrifices des blouses blanches

Ces médecins emportés par la pandémie…

Suite à la hausse du nombre de décès des médecins par le coronavirus, Faouzi Addad, Professeur en cardiologie, s’interroge sur les circonstances exactes des contaminations dans les rangs du personnel de la santé : «L’idée d’une contamination dans des mariages ne tient plus la route. Nous attendons une analyse objective et précise de la part de nos instances, notamment le ministère de la Santé et le CNOM pour une meilleure prévention».

«Le nombre de médecins qui sont décédés ces derniers jours semble s’accélérer. En dehors d’un décompte « macabre » du nombre exacts de cas, il est peut être temps de faire une analyse précise des circonstances de contaminations. Une vaccination du corps de santé est clairement prioritaire», a-t-il indiqué.

Pr Addad a également proposé de décréter un jour férié ( date du premier médecin décédé), comme un jour symbolique pour se rappeler et commémorer le sacrifice des uns et des autres contre le coronavirus : Les blouses blanches n’auront jamais abandonné leurs postes malgré le peu de moyens au début. Sans les efforts énormes des médecins de première ligne le nombre de morts serait beaucoup plus élevé.

Tout en exprimant son respect et son soutien à ses confrères du personnel soignant emportés par la pandémie, Pr Addad estime que ces dernier ne ne doivent jamais être oubliés : Le chemin est encore long, mais le bout du tunnel commence à apparaître. Que Dieu protège notre pays.

Au cœur de la bataille contre cet ennemi invisible, les soldat en blouses blanches, avec peu de moyens et un système sanitaire fragile, se sont engagés sans répit depuis la propagation de la pandémie en Tunisie en mars dernier.

Et depuis quelques jours, le pays fait face à un difficile et douloureux décompte des morts des soignants.. Qu’ils reposent en paix !

