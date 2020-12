Le film tunisien « Fataria » remporte le Prix spécial du jury au Festival maghrébin d’Oujda

Le film tunisien « Fataria » de Walid Tayaa vient de remporter le Prix spécial du jury dans le cadre du Festival maghrébin du Film d’Oujda (Maroc).

Plusieurs films tunisiens étaient en compétition officielle à la 9e édition du Festival maghrébin du Film d’Oujda qui s’était tenue du 25 au 29 novembre 2020 dans une version digitale.

Trois films tunisiens étaient en compétition dans la catégorie des courts-métrages : « Alone » d’Anis Absi, « True story » d’Amine Lakhnech et « Dajjal » de Karim Berrhouma. Deux autres films tunisiens faisaient partie des six sélectionnés dans la compétition officielle des longs-métrages de fiction, il s’agissait de « Vagues brisées » de Habib Mestiri et « Fataria » de Walid Tayaa. Ce dernier qui a remporté le Prix spécial du jury de cette édition est une comédie politique sur la dictature de l’ancien régime déchu, mettant à l’affiche Jamel Madani, Issa Harrath, Rim Hamrouni, Sabah Bouzouita …

La Tunisie était également présente cette année du côté du jury avec la jeune actrice Aïcha Ben Ahmed.

Fawz Benali