Coronavirus : Le cri d’alarme des propriétaires des cafés et salons de thé

L’annonce du maintien du protocole sanitaire, le 18 novembre dernier, pour les cafés et salons de thé s’est abattue comme un coup de massue sur les responsables du secteurs, qui s’attendaient à bénéficier d’un allègement comme les restaurateurs. Ils avaient manifesté et organisé des sit-in, demandant aux autorités de leur permettre de rester ouverts jusqu’à 19h, mais en vain.

Une réunion a été organisé, hier, mardi 1er décembre 2020, par Chambre nationale des propriétaires des cafés classe A au siège de l’Utica, en présence de représentants du bureau exécutif de la centrale patronale, qui a réitéré son appel à retarder l’heure de fermeture des cafés en la rapprochant du début du couvre-feu, (20h en cours du lundi au vendredi et 19h, le week-end), tout en s’engageant à respecter les taux d’occupation convenus et les protocoles sanitaires : et ce à l’instar des autres activités économiques.

Ce secteur est parmi les plus touchés par les mesures sanitaires imposés dans le cadre de la lutte contre la pandémie, ont-ils déploré en affirmant que plusieurs commerces sont au bord de la faillite et que plusieurs employés ont été renvoyés. De ce fait, ils ont demandé la mise en place de facilités pour les professionnels su secteur, afin de leur permettre de bénéficier de crédits bancaires avec la garantie de l’Etat.

Nous comptons sur le soutien des autorités pour sauver les milliers de sources de revenus et d’emplois menacés par les répercussions de la pandémie.

Y. N.