La grève (officielle) des agents de la Steg, finalement annulée

En grève officieuse depuis plus d’une semaine, les agents de la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (Steg) n’observeront pas de grève officielle, prévue pour les 9 et 10 décembre 2020.

Celle-ci a été annulée selon un communiqué du ministère des Affaires sociales rendu public ce mercredi 2 décembre 2020.

Le département gouvernemental explique qu’un accord a été signé entre la direction de l’entreprise, représentée par son PDG, Mohamed Ammar, et le syndicat relevant de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT).

C. B. Y.