Cinéma et féminisme : «Chronicles of her», le témoignage de cinq réalisatrices

« Chronicles of her » est un projet cinématographique réunissant cinq courts-métrages de cinq réalisatrices arabes pour dénoncer les injustices à l’encontre des femmes dans le monde arabe.

Emna Najjar de Tunisie, Taghrid Abouelhassa d’Egypte, Maysoon Khaled de Jordanie, Rim Mejdi du Maroc et Farah Saher du Liban ont souhaité faire entendre leurs voix et celles de leurs compatriotes à travers cinq courts-métrages qui traitent de sujets différents autour de la cause féministe.

Le projet est né du désir de témoigner sur l’oppression, les injustices et les violences que subit encore un grand nombre de femmes à travers le monde, et notamment dans le monde arabe.

Réalisé en partenariat avec l’Organisation des Nations Unies (ONU), l’UNESCO et l’Union Européenne (UE), « Chronicles of her » réunit les cinq courts-métrages suivants : « Crossroad hapiness » (Tunisie), « Mercy table » (Egypte), « Diana » (Jordanie), « Children’s game » (Maroc) et « Shakwa » (Liban).

La première du film est prévue pour le jeudi 10 décembre. La projection sera accessible sur la toile.

Fawz Benali