Tunisie : Le ministère de l’Intérieur s’engage dans la lutte contre les violences faites aux femmes (Vidéo)

Le ministère de l’intérieur a diffusé aujourd’hui, jeudi 3 décembre 2020 une vidéo de sensibilisation contre les violences faites aux femmes et réaffirme son engagement pour lutter contre ce phénomène et protéger les Tunisiennes, notamment via sa Brigade spécialisée dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants relevant de la sûreté nationale.

Cette brigade lancée en février 2016 et lutte contre toutes formes de violences, qu’elle soient physiques, psychologiques, sexuelles, conjugales ou encore économiques, sachant qu’elle collabore avec plusieurs ministères, notamment de la Santé et de la Femme.

Les victimes sont prises en charge, orientées et accompagnée par la brigade, qui se charge également de mener l’enquête et de poursuivre les auteurs des violences.

Dans son spot, le ministère de l’Intérieur rappelle les procédures et les différents textes législatifs qui protègent la Femme en Tunisie, ainsi que les peines qu’encourent les auteurs de violence.

La même source révèle que sur plainte reçue en 2020 (1er semestre), la Brigade a enregistré 57,82% concernant des violences physiques (contre 57,3% en 2019), 30% psychologiques(28,18%), 6,60% économiques(9,03%) et 5,58% sexuelles (5,45%),

Le spot du ministère vise également a encourager les victimes à alerter et à porter plainte, en affirmant que la Brigade s’engage pleinement dans la lutte contre les femmes.

Y. N.