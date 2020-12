A propos de l’abattage des chiens errants : La mairesse de Tunis hostile à cet acte barbare

La municipalité de Tunis n’a pas planifié de campagnes d’abattage de chiens errants et la mairesse, Souad Abderrahim, affirme qu’elle s’oppose à cet acte barbare. Il existe d’ailleurs un centre de stérilisation et de vaccination depuis 2017 à Tunis, a-t-elle rappelé, en réaffirmant sa volonté à le développer en collaboration avec les associations et les activistes pour la cause animale.

Souad Abderrahim affirme par ailleurs que la mairie de Tunis, a décidé, en réaction aux alertes données par les associations engagées dans la cause animale, de ne pas prendre part à la campagne régionale d’abattage de chiens errants, annoncée il y a quelques jours, pour décembre 2020, et se dit ouverte à toute proposition pour améliorer le programme « Trap Neuter Release » (TNR), qui consiste à « Attraper, Stériliser, puis Relâcher », le chien, ou encore pour mettre en œuvre d’autres initiatives en collaboration avec la société civile afin de venir à bout à l’abattage de nos amis à quatre pattes.





Notons que la méthode méthode TNR, qui permet une meilleure gestion de la population canine, de venir à bout de la rage et surtout de ne plus abattre sauvagement les chiens errants, a été lancée en 2017 par la municipalité de Tunis, puis en 2019 à l’Ariana et plus récemment par la Goulette, soit trois villes, toutes relevant du gouvernorat de Tunis.

Le centre relevant de la Municipalité de Tunis, qui est situé au Belvédère (clinique municipale du Belvédère) offre également la vaccination gratuite des animaux domestiques, rappelle la même source.

Y. N.