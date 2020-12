Des unités militaires déployées à Chebba

L’armée à été déployée à Chebba dans la soirée ce samedi 5 décembre 2020, afin de protéger les institutions publiques, d’autant que les supporteurs du Croissant Sportif Chebbien ont organisé de nouvelles manifestations afin de dénoncer la décision de la reprise des activités sportives et le lancement de la Ligue du Football professionnel, alors que les activités de leur club ont été gelées.

Les fans du club ont exprimé leur opposition à cette décision annoncée plus tôt par les ministères de la Santé et des Sports, estimant que le CSC est lésé par cette décision, en l’absence de retour définitif relatif à leur recours adressé au TAS afin d’annuler le gel des activités du club décidées par la Fédération tunisienne de Footabll (FTF).

Les habitants de Chebba considèrent que cette décision est injuste et accusent Wadi Al-Jari, président de la FTF, d'exercer une dictature au sein de la Fédération.





Ainsi pour éviter tout débordement, des unités de l’armée nationale sont intervenues pour protéger les institutions publiques, telles que la municipalité, la délégations et les sièges des unités sécuritaires, sachant que la ville a été le théâtre les 2 et 3 décembre courant, d’affrontements entre la police et les manifestants.

